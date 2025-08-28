  • Спортс
  • «Вуэльта». 6-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 3500 м и финишем в подъем первой категории
0

28 августа пройдет шестой этап веломногодневки «Вуэльта».

«Вуэльта-2025»

6-й этап

Олот, Испания – Паль, Андорра

170,3 км

Профиль/Карта

Начало – 13:54 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Общий зачет (после 5-го этапа)

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 16.11,24

2. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates – XRG) – 0,08

3. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – то же время

4. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates – XRG)

5. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 0,09

6. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – 0,16

7. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike)

8. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,20

9. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

10. Эган Арли Берналь (Венесуэла, INEOS Grenadiers) – 0,22...

89. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 8,48

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
