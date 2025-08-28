«Вуэльта». 6-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 3500 м и финишем в подъем первой категории
«Вуэльта-2025»
6-й этап
Олот, Испания – Паль, Андорра
170,3 км
Начало – 13:54 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Общий зачет (после 5-го этапа)
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 16.11,24
2. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates – XRG) – 0,08
3. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – то же время
4. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates – XRG)
5. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 0,09
6. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – 0,16
7. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike)
8. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,20
9. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
10. Эган Арли Берналь (Венесуэла, INEOS Grenadiers) – 0,22...
89. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 8,48