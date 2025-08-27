«Вуэльта». 5-й этап. Гонщики проедут равнинную «разделку» протяженностью 24,1 км
«Вуэльта-2025»
5-й этап
Фигерас – Фигерас, Испания
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
24,1 км
Начало – 17:37 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Общий зачет (после 4-го этапа)
1. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – 15.45,50
2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – то же время
3. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 0,08
4. Эган Арли Берналь (Венесуэла, INEOS Grenadiers) – 0,14
5. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – 0,16
6. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
7. Сантьяго Буитраго (Венесуэла, Bahrain – Victorious)
8. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike)
9. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates – XRG)
10. Валентен Паре-Пентр (Франция, Soudal Quick-Step)...
94. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 8,25