«Вуэльта». 5-й этап. Гонщики проедут равнинную «разделку» протяженностью 24,1 км

27 августа пройдет пятый этап веломногодневки «Вуэльта-2025».

«Вуэльта-2025»

5-й этап

Фигерас – Фигерас, Испания

Индивидуальная гонка с раздельным стартом

24,1 км

Профиль/Карта

Начало – 17:37 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Общий зачет (после 4-го этапа)

1. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – 15.45,50

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – то же время

3. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 0,08

4. Эган Арли Берналь (Венесуэла, INEOS Grenadiers) – 0,14

5. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – 0,16

6. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

7. Сантьяго Буитраго (Венесуэла, Bahrain – Victorious)

8. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike)

9. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates – XRG)

10. Валентен Паре-Пентр (Франция, Soudal Quick-Step)...

94. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 8,25