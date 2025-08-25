«Вуэльта». 4-й этап. Гонщики проедут по среднегорному маршруту длиной 207 км
26 августа пройдет четвертый этап веломногодневки «Вуэльта-2025».
«Вуэльта-2025»
4-й этап
Суза, Италия – Вуарон, Франция
206,7 км
Начало – 12.43 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko.
Общий зачет (после 3-го этапа)
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 10.55,36
2. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – то же время
3. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 0,08
4. Эган Арли Берналь (Венесуэла, INEOS Grenadiers) – 0,14
5. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – 0,15
6. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
7. Сантьяго Буитраго (Венесуэла, Bahrain – Victorious)
8. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike)
9. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates – XRG)
10. Валентин Паре-Пинтре (Франция, Soudal Quick-Step)...
98. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 7,16
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
