1

«Вуэльта». 4-й этап. Гонщики проедут по среднегорному маршруту длиной 207 км

26 августа пройдет четвертый этап веломногодневки «Вуэльта-2025».

«Вуэльта-2025»

4-й этап

Суза, Италия – Вуарон, Франция

206,7 км

Профиль/Карта

Начало – 12.43 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko. 

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 10.55,36

2. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – то же время

3. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 0,08

4. Эган Арли Берналь (Венесуэла, INEOS Grenadiers) – 0,14

5. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – 0,15

6. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

7. Сантьяго Буитраго (Венесуэла, Bahrain – Victorious)

8. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike)

9. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates – XRG)

10. Валентин Паре-Пинтре (Франция, Soudal Quick-Step)...

98. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 7,16

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЙонас Вингегор
Давид Годю
logoЭган Арли Берналь
logoТомас Пидкок
Джей Хиндли
Маттео Йоргенсон
Хуан Аюсо
Роман Ермаков
logoВуэльта
Джулио Чикконе
Сантьяго Буитраго
результаты
велошоссе
Валентен Паре-Пентр
