«Вуэльта». 2-й этап. Гонщики проедут 159,5 км по маршруту с финишем в подъем второй категории

24 августа пройдет второй этап веломногодневки «Вуэльта Испании».

«Вуэльта-2025»

Альба – Лимоне-Пьемонте, Италия

159,5 км

Профиль/Карта

Начало – 14:53 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Общий зачет (после 1-го этапа)

1. Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin – Deceuninck) – 4.09,02

2. Итан Вернон (Великобритания, Israel – Premier Tech) – 0,04

3. Пепейн Рейндеринк (Нидерланды, Soudal Quick-Step) – то же время

4. Орлуис Аулар (Венесуэла, Movistar) – 0,06

5. Николас Винокуров (Казахстан, XDS Astana)

6. Кун Бауман (Нидерланды, Jayco AlUla) – 0,08

7. Элиа Вивиани (Италия, Lotto) – 0,10

8. Иван Гарсия Кортина (Испания, Movistar)

9. Давид Гонсалес (Испания, Q36.5 Pro Cycling)

10. Бриан Кокар (Франция, Cofidis)...

43. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)...

75. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious)

Составы всех команд на «Вуэльту Испании-2025»

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
