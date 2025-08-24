«Вуэльта». 2-й этап. Гонщики проедут 159,5 км по маршруту с финишем в подъем второй категории
«Вуэльта-2025»
Альба – Лимоне-Пьемонте, Италия
159,5 км
Начало – 14:53 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Общий зачет (после 1-го этапа)
1. Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin – Deceuninck) – 4.09,02
2. Итан Вернон (Великобритания, Israel – Premier Tech) – 0,04
3. Пепейн Рейндеринк (Нидерланды, Soudal Quick-Step) – то же время
4. Орлуис Аулар (Венесуэла, Movistar) – 0,06
5. Николас Винокуров (Казахстан, XDS Astana)
6. Кун Бауман (Нидерланды, Jayco AlUla) – 0,08
7. Элиа Вивиани (Италия, Lotto) – 0,10
8. Иван Гарсия Кортина (Испания, Movistar)
9. Давид Гонсалес (Испания, Q36.5 Pro Cycling)
10. Бриан Кокар (Франция, Cofidis)...
43. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)...
75. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious)
Составы всех команд на «Вуэльту Испании-2025»