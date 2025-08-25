«Вуэльта». 3-й этап. Пелотон проедет по среднегорному маршруту с двумя подъемами
3-й этап
Сан-Маурицио-Канавезе – Черес, Италия
134,6 км
Начало – 15:27 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Общий зачет (после 2-го этапа)
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 7.56,16
2. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 0,04
3. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – 0,06
4. Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) – 0,10
5. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – 0,12
6. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – то же время
7. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain – Victorious)
8. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike)
9. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates – XRG)
10. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates – XRG)
11. Джуниор Лесерф (Бельгия, Soudal Quick-Step)
12. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG)
115. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 6,15