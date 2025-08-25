0

«Вуэльта». 3-й этап. Пелотон проедет по среднегорному маршруту с двумя подъемами

25 августа пройдет третий этап веломногодневки «Вуэльта».

«Вуэльта-2025»

3-й этап

Сан-Маурицио-Канавезе – Черес, Италия

134,6 км

Профиль/Карта

Начало – 15:27 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Общий зачет (после 2-го этапа)

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 7.56,16

2. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 0,04

3. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – 0,06

4. Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) – 0,10

5. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – 0,12

6. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – то же время

7. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain – Victorious)

8. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike)

9. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates – XRG)

10. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates – XRG)

11. Джуниор Лесерф (Бельгия, Soudal Quick-Step)

12. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG)

115. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 6,15

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
