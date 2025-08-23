«Вуэльта-2025». 1-й этап. Филипсен победил, Вернон – 2-й, Аулар – 3-й
«Вуэльта-2025»
Турин – Новара, Италия
186,1 км
1. Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin – Deceuninck) – 4.09,12
2. Итан Вернон (Великобритания, Israel – Premier Tech) – то же время
3. Орлуис Аулар (Венесуэла, Movistar)
4. Элиа Вивиани (Италия, Lotto)
5. Иван Гарсия Кортина (Испания, Movistar)
6. Давид Гонсалес (Испания, Q36.5 Pro Cycling)
7. Бриан Кокар (Франция, Cofidis)
8. Гильермо Томас Сильва (Аргентина, Caja Rural – Seguros RGA)
9. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling)
10. Мадис Михкельс (Эстония, EF Education – EasyPost)...
41. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)...
73. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious)
Общий зачет (после 1-го этапа)
1. Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin – Deceuninck) – 4.09,02
2. Итан Вернон (Великобритания, Israel – Premier Tech) – 0,04
3. Пепейн Рейндеринк (Нидерланды, Soudal Quick-Step) – то же время
4. Орлуис Аулар (Венесуэла, Movistar) – 0,06
5. Николас Винокуров (Казахстан, XDS Astana)
6. Кун Бауман (Нидерланды, Jayco AlUla) – 0,08
7. Элиа Вивиани (Италия, Lotto) – 0,10
8. Иван Гарсия Кортина (Испания, Movistar)
9. Давид Гонсалес (Испания, Q36.5 Pro Cycling)
10. Бриан Кокар (Франция, Cofidis)...
43. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)...
75. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious)
Составы всех команд на «Вуэльту Испании-2025»