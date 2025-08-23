11

«Вуэльта-2025». 1-й этап. Филипсен победил, Вернон – 2-й, Аулар – 3-й

Бельгиец Яспер Филипсен выиграл первый этап веломногодневки «Вуэльта Испании».

«Вуэльта-2025»

Турин – Новара, Италия

186,1 км

Профиль/Карта

1. Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin – Deceuninck) – 4.09,12

2. Итан Вернон (Великобритания, Israel – Premier Tech) – то же время

3. Орлуис Аулар (Венесуэла, Movistar)

4. Элиа Вивиани (Италия, Lotto)

5. Иван Гарсия Кортина (Испания, Movistar)

6. Давид Гонсалес (Испания, Q36.5 Pro Cycling)

7. Бриан Кокар (Франция, Cofidis)

8. Гильермо Томас Сильва (Аргентина, Caja Rural – Seguros RGA)

9. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling)

10. Мадис Михкельс (Эстония, EF Education – EasyPost)...

41. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)...

73. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious)

Общий зачет (после 1-го этапа)

1. Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin – Deceuninck) – 4.09,02

2. Итан Вернон (Великобритания, Israel – Premier Tech) – 0,04

3. Пепейн Рейндеринк (Нидерланды, Soudal Quick-Step) – то же время

4. Орлуис Аулар (Венесуэла, Movistar) – 0,06

5. Николас Винокуров (Казахстан, XDS Astana)

6. Кун Бауман (Нидерланды, Jayco AlUla) – 0,08

7. Элиа Вивиани (Италия, Lotto) – 0,10

8. Иван Гарсия Кортина (Испания, Movistar)

9. Давид Гонсалес (Испания, Q36.5 Pro Cycling)

10. Бриан Кокар (Франция, Cofidis)...

43. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike)...

75. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious)

Составы всех команд на «Вуэльту Испании-2025»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
результаты
Маттео Йоргенсон
Лоренцо Фортунато
велошоссе
logoФилиппо Ганна
Феликс Галль
Джулио Чикконе
logoВуэльта
logoЙонас Вингегор
Жоау Алмейда
Мадс Педерсен
Хуан Аюсо
Яспер Филипсен
logoТомас Пидкок
Бен О'Коннор
Роман Ермаков
logoБриан Кокар
logoЭлиа Вивиани
Иван Гарсия Кортина
logoИтан Вернон
Орлуис Аулар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Велоспорт в Telegram
Материалы по теме
Погачар победил в общем зачете «Тур де Франс», ван Арт выиграл заключительный этап
8827 июля, 17:44
«Тур де Франс». 20-й этап. Гровс победил, ван ден Брук – 2-й, Инкхоорн – 3-й, Погачар и Вингегор финишировали в общей группе
3826 июля, 15:44
«Тур де Франс». 19-й этап. Аренсман победил, Вингегор – 2-й, Погачар – 3-й, Власов – 28-й
16125 июля, 16:09
Главные новости
Россиянки Даньшина и Солозобова победили на юниорском чемпионате мира по велотреку в Нидерландах
вчера, 20:32
Велотрек. Чемпионат мира среди юниоров. Павловский завоевал серебро в кейрине
21 августа, 20:53
Четыре российских велогонщика получили нейтральный статус
21 августа, 06:21
Составы всех команд на «Вуэльту Испании-2025»
1319 августа, 17:02
Российские велогонщики Ефимова, Карпинский и Мокеев получили нейтральный статус
18 августа, 07:27
Чемпионка России по велошоссе Третьякова дисквалифицирована на 4 года за генный допинг
117 августа, 14:12
Александр Власов: «Еду все осенние итальянские классики с сентября по октябрь. На чемпионате мира точно не выступлю»
215 августа, 15:51
Российская велогонщица Алина Лысенко возглавила спринтерский рейтинг UCI на треке
214 августа, 14:30
Алина Лысенко: «Меня иногда спрашивают, не жалею ли, что променяла фигурное катание на менее популярный велотрек. Нет, не жалею»
114 августа, 09:52
Ремко Эвенепул будет выступать за команду Red Bull–Bora–hansgrohe
156 августа, 19:58
Ко всем новостям
Последние новости
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
117 апреля, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
1127 марта, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
122 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Российская велогонщица Мария Ростовцева получила нейтральный статус
27 декабря 2023, 15:46
Суворова и Неяскин выиграли финальный этап Кубка России по гонкам BMX
5 ноября 2023, 08:25