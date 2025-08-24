Россиянин Яковлев завоевал бронзу на юниорском чемпионате мира по велотреку
Россиянин Матвей Яковлев завоевал бронзу на юниорском чемпионате мира по велотреку, который проходит в Апелдорне (Нидерланды).
Яковлев занял третье место в гонке на выбывание. Победил немец Хеймо Фуггер, вторым стал итальянец Якопо Вендрамин.
ЧМ проходил с 20 по 24 августа. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.
