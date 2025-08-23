Россиянка Даньшина завоевала серебро на юниорском чемпионате мира по велотреку в Нидерландах

Российская велогонщица Даньшина завоевала серебро юниорского чемпионата мира.

Юниорский чемпионат мира по велоспорту на треке проходит в Апелдорне (Нидерланды).

Россиянка Полина Даньшина стала второй в гонке по очкам (37). Золото выиграла Анна Дюбье из Австралии (49 очков).