Россиянка Даньшина завоевала серебро на юниорском чемпионате мира по велотреку в Нидерландах
Российская велогонщица Даньшина завоевала серебро юниорского чемпионата мира.
Юниорский чемпионат мира по велоспорту на треке проходит в Апелдорне (Нидерланды).
Россиянка Полина Даньшина стала второй в гонке по очкам (37). Золото выиграла Анна Дюбье из Австралии (49 очков).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
