Российская велогонщица Алина Лысенко возглавила спринтерский рейтинг UCI на треке

Россиянка Алина Лысенко возглавила спринтерский мировой рейтинг UCI на треке.

Лысенко c 4911 очками вышла на первое место в версии рейтинга от 12 августа. Экс-лидер рейтинга Хетти ван де Вау из Нидерландов опустилась на третью позицию (4621 очко). На вторую строчку поднялась японка Сато Мина (4850).

22-летняя Лысенко – бронзовый призер чемпионата Европы 2025 года в спринте. Также она является чемпионкой мира и Европы среди юниоров и многократной чемпионкой России по велотреку.