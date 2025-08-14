Алина Лысенко: «Меня иногда спрашивают, не жалею ли, что променяла фигурное катание на менее популярный велотрек. Нет, не жалею»

Велогонщица Алина Лысенко сравнила популярность велотрека и фигурного катания.

Лысенко 22 года, она специализируется в велотреке. Пришла в велоспорт из фигурного катания. Является победительницей UCI Лиги чемпионов, призером чемпионата Европы.

«Я занимаюсь видом спорта, о котором никто не знает. Мало кто, если быть точнее. «Ты там что, по стене ездишь?» — вот такие вопросы мне часто задают. А я терпеливо объясняю.

Меня это не бесит. Ну, почти. По-прежнему мне чаще задают вопросы о фигурном катании, чем о треке, — о’кей. Еще меня иногда спрашивают, не жалею ли, что променяла фигурное катание на менее популярный (совсем не популярный) велотрек. Нет, не жалею. Я выбрала тот вид спорта, в котором у меня больше шансов проявить себя. Вид спорта по рейтингу не выбирают. Пробуешь, а если получается, тебя это захватывает, влюбляешься.

Я даже не могу сожалеть, что меня знает не так много людей, как было бы в случае медали чемпионата Европы или Гран-при в фигурном катании. Прекрасно понимаю: чтобы на спортсменку из раздела сайта «Другие» обратили внимание, должна быть как минимум медаль Олимпийских игр. В нашей стране это главный статус, хотя и он мало определяет. Забытых олимпийских чемпионов в велоспорте, к сожалению, полно.

У меня же олимпийской медали нет. Так что скорее бывает обидно за коллег — например, Настю Войнову и Дашу Шмелеву. У них были медали на двух Олимпиадах, и их победы на чемпионате мира — столько их было! — в какой-то момент стали воспринимать как должное.

Меня бесит другое: когда кто-то впадает от такого положения дел в бесконечное уныние или начинает сравнивать свою зарплату с гонорарами футболистов. Безотносительно того, хорошо, что они много получают, или плохо. Я вообще не готова это обсуждать уже просто потому, что это путь в никуда. Меня не злят размеры их гонораров, зато раздражают люди, у которых нет соцсетей, которые не дают интервью, не рассказывают о себе, своем виде спорта и выступают исключительно с упреками — вот в хоккее денег больше, вот у фигуристов трансляции...

Да, выплеснуть эмоции бывает полезно. Но делать это на постоянке — ну совсем ни о чем. Лучше потратить эти силы и время на интервью, съемку или просто для того, чтобы ответить в соцсетях на комментарии», – написала Лысенко.