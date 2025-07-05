Чемпионка мира по велотреку Бурлакова включена в обновленный пул допинг-тестирования UCI

Яна Бурлакова включена в обновленный пул допинг-тестирования UCI.

В регистрируемый пул тестирования UCI продолжают входить 12 россиян. Кроме Бурлаковой, в этот список попали участники Олимпиады-2024 Тамара Дронова и Глеб Сырица, а также Александр Власов, Артем Ныч, Роман Ермаков, Лев Гонов, Тимофей Иванов, Никита Калачник, Алина Лысенко, Илья Савекин и Валерия Валгонен.

Бурлакова – чемпионка мира и чемпионка Европы по велотреку.