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Лысенко, Кирильцев, Валгонен, Иванченко выступят на молодежном чемпионате Европы

Призеры Кубка наций Алина Лысенко и Валерия Валгонен выступят на чемпионате Европы по велотреку среди молодежи и юниоров.

Об этом сообщил тренер сборной России Андрей Кубеев. Соревнования пройдут 15–20 июля в португальской Анадии.

Также участие примут чемпионы мира среди юниоров Алена Иванченко, Никита Кирильцев, участник Кубка наций Илья Савекин. Все они стартуют в возрастной категории до 23 лет.

В юниорской категории (17-18 лет) будут заявлены шесть российских велогонщиков. Все россияне выступят на чемпионате Европы в нейтральном статусе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России жен
Илья Савекин
велотрек
logoАлина Лысенко
Валерия Валгонен
Никита Кирильцев
logoАлена Иванченко
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