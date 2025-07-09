Лысенко, Кирильцев, Валгонен, Иванченко выступят на молодежном чемпионате Европы

Призеры Кубка наций Алина Лысенко и Валерия Валгонен выступят на чемпионате Европы по велотреку среди молодежи и юниоров.

Об этом сообщил тренер сборной России Андрей Кубеев. Соревнования пройдут 15–20 июля в португальской Анадии.

Также участие примут чемпионы мира среди юниоров Алена Иванченко, Никита Кирильцев, участник Кубка наций Илья Савекин. Все они стартуют в возрастной категории до 23 лет.

В юниорской категории (17-18 лет) будут заявлены шесть российских велогонщиков. Все россияне выступят на чемпионате Европы в нейтральном статусе.