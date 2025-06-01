Лысенко завоевала бронзу в кейрине на турнире в Японии
Российская велогонщица Алина Лысенко взяла бронзу на турнире в Японии.
В Идзу проходит второй этап Кубка Японии по велотреку. Лысенко стала третьей в кейрине, победу одержала японка Мина Сато, второе место заняла новозеландка Эллис Эндрюс.
Еще одна представительница России Яна Бурлакова показала пятый результат. У мужчин Никита Кирильцев в кейрине стал четвертым.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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