Лысенко завоевала бронзу в кейрине на турнире в Японии

Российская велогонщица Алина Лысенко взяла бронзу на турнире в Японии.

В Идзу проходит второй этап Кубка Японии по велотреку. Лысенко стала третьей в кейрине, победу одержала японка Мина Сато, второе место заняла новозеландка Эллис Эндрюс.

Еще одна представительница России Яна Бурлакова показала пятый результат. У мужчин Никита Кирильцев в кейрине стал четвертым.