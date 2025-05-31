Лысенко выиграла спринт на турнире по велотреку в Японии

Российская велогонщица Алина Лысенко выиграла спринт на турнире в Японии.

Этап Кубка Японии по велотреку (Japan Track Cup) проходит с 29 мая по 1 июня в Идзу.

Лысенко стала победительницей в спринте, опередив в золотом финале японку Мину Сато.

Россиянка Яна Бурлакова в борьбе за бронзовую медаль уступила еще одной представительнице Японии Харуко Наказаве.