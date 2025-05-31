Лысенко выиграла спринт на турнире по велотреку в Японии
Российская велогонщица Алина Лысенко выиграла спринт на турнире в Японии.
Этап Кубка Японии по велотреку (Japan Track Cup) проходит с 29 мая по 1 июня в Идзу.
Лысенко стала победительницей в спринте, опередив в золотом финале японку Мину Сато.
Россиянка Яна Бурлакова в борьбе за бронзовую медаль уступила еще одной представительнице Японии Харуко Наказаве.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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