BMX-райдер Круглова о нейтральном статусе: «Сначала та сторона думала, допускать нас или нет, потом у нас думали. Сейчас более-менее все устаканилось»

BMX-райдер Екатерина Круглова рассказала о получении нейтрального статуса.

– Дверь на международные соревнования потихоньку приоткрывается. Планируете получать нейтральный статус?

– Я в процессе. Для меня в этом году изначально главным стартом был чемпионат России, а чемпионат мира и чемпионат Европы в любом случае будут только осенью. Поэтому решила сначала разобраться с главным домашним стартом и потом уже думать, что к чему.

– В чем были изначальные сложности с оформлением нейтрального статуса? Насколько я понимаю, ребята из велошоссе вообще не прекращали выступать на международной арене, хотя это одна и та же федерация.

– Мне трудно сказать насчет других дисциплин, но нам сначала запрещали, потом разрешали… Столько непонятного! Сначала та сторона думала, допускать нас или нет, потом у нас думали, как правильно сделать… Сразу сказали, что на чемпионаты мира и Европы не поедем. Со стартами уровнем ниже – говорили, что есть вопросы, есть шанс, что допустят. В результате сейчас более-менее все устаканилось: нужно получать нейтральный статус и можно спокойно выступать на всех крупных соревнованиях.

– То есть сейчас перспектива выступлений на международной арене отчетлива?

– Я на это надеюсь, очень хочется куда-нибудь съездить. Для начала хотя бы на Кубок мира, поездить, посмотреть на всех, кто до чего дошел. Цели и планы есть, будем работать.

– Глобальная цель – Лос-Анджелес-2028?

– Думаю над этим. Очень хотелось поехать в Париж, я была в Японии и просматривала варианты, как мне отобраться, но в итоге вообще без шансов было. И я реально понимаю, что в Лос-Анджелесе в плане борьбы за награды вариантов нет. Есть очень сильное подрастающее поколение, уже сейчас вижу, кто из молодежи может забрать золотую медаль.

– Даже отобраться на следующую Олимпиаду не получится?

– Отобраться можно, но вот за медаль побороться – очень тяжело, – сказала чемпионка России по BMX-фристайлу Круглова.