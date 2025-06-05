95 российских велогонщиков получили нейтральный статус за два года

Международный союз велосипедистов за два года присвоил нейтральный статус 95 россиянам.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы (UCI).

Первым из российских велогонщиков нейтральный статус 1 июня 2023 года получил Глеб Сырица.

В мае 2025-го нейтральный статус был присвоен Ярославе Бондаренко, Дарье Бусаровой, Никите Бутенко, Людмиле Чекуновой, Полине Даньшиной, Михаилу Демишу, Матвею Яковлеву, Александру Казанцеву, Александру Катышеву, Евгении Клименко, Анне Миролюбовой, Марку Попову, Татьяне Сайтаровой, Элине Семеновой, а также Данилу и Денису Свиловским.