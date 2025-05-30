Бурлакова, Лысенко и Кирильцев стали призерами турнира по велотреку в Японии

Российские велогонщики Яна Бурлакова , Алина Лысенко и Никита Кирильцев стали призерами международного Japan Track Cup.

Соревнования проходят с 29 мая по 1 июня на олимпийском велотреке в японском Идзу.

Бурлакова завоевала золото в кейрине, а также серебро в спринте, где победила японка Мина Сато. Лысенко в том же спринте стала бронзовым призером.

Кирильцев занял второе место в мужском спринте, победил японец Ота Каия. В кейрине россиянин стал четвертым.