Бурлакова, Лысенко и Кирильцев стали призерами турнира по велотреку в Японии
Российские велогонщики Яна Бурлакова, Алина Лысенко и Никита Кирильцев стали призерами международного Japan Track Cup.
Соревнования проходят с 29 мая по 1 июня на олимпийском велотреке в японском Идзу.
Бурлакова завоевала золото в кейрине, а также серебро в спринте, где победила японка Мина Сато. Лысенко в том же спринте стала бронзовым призером.
Кирильцев занял второе место в мужском спринте, победил японец Ота Каия. В кейрине россиянин стал четвертым.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Федерация велоспорта России
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