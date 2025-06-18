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«Тур Швейцарии». 5-й этап. Гонщики проедут по королевскому горному маршруту с набором высоты 3620 м

19 июня пройдет пятый этап веломногодневки «Тур Швейцарии».

«Тур Швейцарии»

5-й этап

Ла Пунт – Санта-Мария-ин-Каланка

183, км

Профиль/Карта

Начало – 13:09 по московскому времени. 

Общий зачет (после 4-го этапа)

1. Ромен Грегуар (Франция, Groupama – FDJ) – 15.37,20

2. Кевин Воклен (Франция, Arkea – B&B Hotels) – 0,25

3. Жюлиан Алафилипп (Франция, Tudor Pro Cycling) – 0,29

4. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) – 0,56

5. Леннард Кемна (Германия, Lidl – Trek) – 1,20

6. Пабло Кастрильо (Испания, Movistar)

7. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 2,07

8. Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) – 2,53

9. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 3,23

10. Клеман Шампуссен (Франция, XDS Astana) – 3,25...

21. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 6,42

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Жюлиан Алафилипп
Бен О'Коннор
logoАлександр Власов
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