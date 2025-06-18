«Тур Швейцарии». 5-й этап. Гонщики проедут по королевскому горному маршруту с набором высоты 3620 м
19 июня пройдет пятый этап веломногодневки «Тур Швейцарии».
«Тур Швейцарии»
5-й этап
Ла Пунт – Санта-Мария-ин-Каланка
183, км
Начало – 13:09 по московскому времени.
Общий зачет (после 4-го этапа)
1. Ромен Грегуар (Франция, Groupama – FDJ) – 15.37,20
2. Кевин Воклен (Франция, Arkea – B&B Hotels) – 0,25
3. Жюлиан Алафилипп (Франция, Tudor Pro Cycling) – 0,29
4. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) – 0,56
5. Леннард Кемна (Германия, Lidl – Trek) – 1,20
6. Пабло Кастрильо (Испания, Movistar)
7. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 2,07
8. Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) – 2,53
9. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 3,23
10. Клеман Шампуссен (Франция, XDS Astana) – 3,25...
21. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 6,42
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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