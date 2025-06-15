«Тур Швейцарии». 2-й этап. Гонщики проедут 177 км с тремя подъемами

16 июня пройдет второй этап веломногодневки «Тур Швейцарии».

«Тур Швейцарии»

2-й этап

Арау – Шварцзе

177 км

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Начало – 13:47 по московскому времени.

Общий зачет (после 1-го этапа)

1. Ромен Грегуар (Франция, Groupama – FDJ) – 2.50,15

2. Кевин Воклен (Франция, Arkea – B&B Hotels) – 0,24

3. Барт Леммен (Нидерланды, Visma | Lease a Bike) – 0,26

4. Жюлиан Алафилипп (Франция, Tudor Pro Cycling) – то же время

5. Пабло Кастрильо (Испания, Movistar) – 1,17

6. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla)

7. Феликс Гросшартнер (Австрия, UAE Team Emirates)

8. Леннард Кемна (Германия, Lidl – Trek)...

25. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 3,22...

43. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,38