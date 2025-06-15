«Тур Швейцарии». 2-й этап. Гонщики проедут 177 км с тремя подъемами
16 июня пройдет второй этап веломногодневки «Тур Швейцарии».
2-й этап
Арау – Шварцзе
177 км
Начало – 13:47 по московскому времени.
Общий зачет (после 1-го этапа)
1. Ромен Грегуар (Франция, Groupama – FDJ) – 2.50,15
2. Кевин Воклен (Франция, Arkea – B&B Hotels) – 0,24
3. Барт Леммен (Нидерланды, Visma | Lease a Bike) – 0,26
4. Жюлиан Алафилипп (Франция, Tudor Pro Cycling) – то же время
5. Пабло Кастрильо (Испания, Movistar) – 1,17
6. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla)
7. Феликс Гросшартнер (Австрия, UAE Team Emirates)
8. Леннард Кемна (Германия, Lidl – Trek)...
25. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 3,22...
43. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,38
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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