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«Тур Швейцарии». 4-й этап. Гонщики проедут 193,2 км по маршруту с подъемом первой категории

18 июня пройдет четвертый этап веломногодневки «Тур Швейцарии».

«Тур Швейцарии»

4-й этап

Хайден, Швейцария – Пьюро (Валькьявенна), Италия

193,2 км

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Начало – 13:10 по московскому времени.

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Ромен Грегуар (Франция, Groupama – FDJ) – 11.26,01

2. Кевин Воклен (Франция, Arkea – B&B Hotels) – 0,25

3. Барт Леммен (Нидерланды, Visma | Lease a Bike) – 0,27

4. Жюлиан Алафилипп (Франция, Tudor Pro Cycling) – то же время

5. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) – 1,18

6. Феликс Гросшартнер (Австрия, UAE Team Emirates)

7. Леннард Кемна (Германия, Lidl – Trek)

8. Пабло Кастрильо (Испания, Movistar)...

33. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,39

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Тур Швейцарии
результаты
велошоссе
Кевин Воклен
Пабло Кастрильо
Феликс Гросшартнер
logoАлександр Власов
Бен О'Коннор
Жюлиан Алафилипп
Ромен Грегуар
Леннард Кемна
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