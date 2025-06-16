«Тур Швейцарии». 3-й этап. Гонщики проедут 195,6 км по маршруту с двумя категорийными подъемами

17 июня пройдет третий этап веломногодневки «Тур Швейцарии».

«Тур Швейцарии»

3-й этап

Арау – Хайден

195,6 км

Профиль/Карта

Начало – 13:15 по московскому времени.

Общий зачет (после 2-го этапа)

1. Ромен Грегуар (Франция, Groupama – FDJ) – 2.50,15

2. Кевин Воклен (Франция, Arkea – B&B Hotels) – 0,25

3. Барт Леммен (Нидерланды, Visma | Lease a Bike) – 0,27

4. Жюлиан Алафилипп (Франция, Tudor Pro Cycling) – то же время

5. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) – 1,18

6. Феликс Гросшартнер (Австрия, UAE Team Emirates)

7. Леннард Кемна (Германия, Lidl – Trek)

8. Пабло Кастрильо (Испания, Movistar)...

41. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,39