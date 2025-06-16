«Тур Швейцарии». 3-й этап. Гонщики проедут 195,6 км по маршруту с двумя категорийными подъемами
17 июня пройдет третий этап веломногодневки «Тур Швейцарии».
«Тур Швейцарии»
3-й этап
Арау – Хайден
195,6 км
Начало – 13:15 по московскому времени.
Общий зачет (после 2-го этапа)
1. Ромен Грегуар (Франция, Groupama – FDJ) – 2.50,15
2. Кевин Воклен (Франция, Arkea – B&B Hotels) – 0,25
3. Барт Леммен (Нидерланды, Visma | Lease a Bike) – 0,27
4. Жюлиан Алафилипп (Франция, Tudor Pro Cycling) – то же время
5. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) – 1,18
6. Феликс Гросшартнер (Австрия, UAE Team Emirates)
7. Леннард Кемна (Германия, Lidl – Trek)
8. Пабло Кастрильо (Испания, Movistar)...
41. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,39
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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