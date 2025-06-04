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Дегтярев об импортозамещении в спорте: «Ждать, что завтра мы будем все соревноваться на наших велосипедах, не стоит. Послезавтра – возможно»

Михаил Дегтярев призвал не ждать быстрых решений по импортозамещению в спорте.

Об этом министр спорта РФ Дегтярев высказался в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

«Внесли изменения в стратегию. Все предприятия, которые производят отечественные аналоги, включены в перечень Минпромторга – их 1 800 всего, спортивных – на данный момент более сотни.

А вот в спорте высших достижений – очень низкий процент. Это, во-первых, связано с тем, что мы пока не можем изготавливать аналоги изделий, во-вторых – с сертификацией, по которой проводятся международные старты. Нам нужно доказать, что [инвентарь] соответствует требованиям. Мы работаем вместе с Минпромторгом, но быстрых решений не ожидаем.

Трамплин для прыжков в воду не может повторить никто – делают только австралийцы. Высокотехнологичное оборудование. Это абсолютно две разные темы. В спорте высших достижений доля небольшая, повышение доли на процент – колоссальное усилие, которым мы занимаемся. Но ждать, что завтра мы будем все соревноваться на наших велосипедах, не стоит. Послезавтра – возможно», – заявил Дегтярев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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Министерство спорта России
прыжки в воду
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