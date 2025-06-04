Михаил Дегтярев: «Заявочные и стартовые взносы в детско-юношеском спорте запрещены и будут запрещены, пока я министр»

Михаил Дегтярев напомнил о запрете заявочных взносов в детском спорте.

Об этом министр спорта России высказался в ходе правительственного часа в Совете Федерации, указав на вопрос проведения детских соревнований в теннисе.

«В большом теннисе сокращения соревнований, по информации от Федерации [тенниса России], не произошло. Но здесь есть другая проблема – проведение соревнований не уполномоченными на то организациями. Я обсужу этот вопрос с федерацией.

Заявочные и стартовые взносы в детско-юношеском спорте запрещены и будут запрещены, пока я министр», – сказал Дегтярев .

В марте Минспорт запретил сбор взносов за участие несовершеннолетних атлетов в турнирах. Ранее президент России Владимир Путин поручил решить вопрос коммерциализации детского спорта.

Минспорт запретил брать деньги с детей за участие в соревнованиях. Пожалуй, это даже вредно