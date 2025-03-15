Бурлакова, Шмелева и Войнова исключены из пула допинг-тестирования UCI
Яну Бурлакову исключили из регистрируемого пула допинг-тестирования UCI.
В новом регистрируемом пуле допинг-тестирования Международного союза велосипедистов количество россиян сократилось вдвое по сравнению с предыдущим периодом и теперь составляет пять человек.
Помимо Бурлаковой, из пула UCI исключены Анастасия Войнова, Дарья Шмелева, Ярослава Бондаренко и Наталья Суворова.
Сейчас в регистрируемый пул входят Тамара Дронова и Глеб Сырица, Александр Власов, Артем Ныч и Роман Ермаков.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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