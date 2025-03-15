Бурлакова, Шмелева и Войнова исключены из пула допинг-тестирования UCI

Яну Бурлакову исключили из регистрируемого пула допинг-тестирования UCI.

В новом регистрируемом пуле допинг-тестирования Международного союза велосипедистов количество россиян сократилось вдвое по сравнению с предыдущим периодом и теперь составляет пять человек.

Помимо Бурлаковой, из пула UCI исключены Анастасия Войнова , Дарья Шмелева , Ярослава Бондаренко и Наталья Суворова.

Сейчас в регистрируемый пул входят Тамара Дронова и Глеб Сырица , Александр Власов , Артем Ныч и Роман Ермаков.