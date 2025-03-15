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Бурлакова, Шмелева и Войнова исключены из пула допинг-тестирования UCI

Яну Бурлакову исключили из регистрируемого пула допинг-тестирования UCI.

В новом регистрируемом пуле допинг-тестирования Международного союза велосипедистов количество россиян сократилось вдвое по сравнению с предыдущим периодом и теперь составляет пять человек.

Помимо Бурлаковой, из пула UCI исключены Анастасия Войнова, Дарья Шмелева, Ярослава Бондаренко и Наталья Суворова. 

Сейчас в регистрируемый пул входят Тамара Дронова и Глеб Сырица, Александр Власов, Артем Ныч и Роман Ермаков.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoАнастасия Войнова
logoДарья Шмелева
logoГлеб Сырица
logoАлександр Власов
logoсборная России жен
ТАСС
logoсборная России
Международный союз велосипедистов (UCI)
Артем Ныч
logoЯна Бурлакова (Тыщенко)
Наталья Суворова
Ярослава Бондаренко
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