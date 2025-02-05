Число российских велосипедистов в международном допинг-пуле выросло до 10.

Представительство российских спортсменов в новом регистрируемом пуле допинг-тестирования Международного союза велосипедистов (UCI) увеличилось до 10 человек.

Об этом свидетельствуют материалы UCI, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

На конец 2024 года в пул UCI входили пять российских велосипедистов: Тамара Дронова, Артем Ныч, Глеб Сырица, Александр Власов и Роман Ермаков. Теперь к ним добавились призеры Олимпийских игр Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, чемпионка мира Яна Бурлакова, а также Ярослава Бондаренко и Наталья Суворова.

UCI допускает россиян на международные соревнования в нейтральном статусе.