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Российские велотрекисты Бурлакова, Лысенко, Валгонен, Калачник и Савекин выступят на этапе Кубка наций в Турции

Пять российских спортсменов выступят на этапе Кубка наций по велотреку в Турции.

Об этом сообщил старший тренер сборной России Сергей Ковпанец.

Соревнования пройдут в Конье с 14 по 16 марта.

«На Кубке наций в Конье выступят все пять российских спортсменов, ранее отобравшихся на этот турнир через февральский чемпионат Европы. Яна Бурлакова, Алина Лысенко, Валерия Валгонен, Никита Калачник и Илья Савекин уже находятся в Турции и полностью готовы участвовать в соревнованиях. Первыми в пятницу начнут выступления Валгонен и Савекин.

Задачей минимум является набор необходимых рейтинговых очков для участия в октябрьском чемпионате мира. Но задачу побороться за медали с них тоже никто не снимал», – отметил Ковпанец.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoАлина Лысенко
logoсборная России
logoЯна Бурлакова (Тыщенко)
logoсборная России жен
велотрек
Никита Калачник
Илья Савекин
Валерия Валгонен
Кубок наций
Сергей Ковпанец
ТАСС
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