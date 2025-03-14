Российские велотрекисты Бурлакова, Лысенко, Валгонен, Калачник и Савекин выступят на этапе Кубка наций в Турции

Пять российских спортсменов выступят на этапе Кубка наций по велотреку в Турции.

Об этом сообщил старший тренер сборной России Сергей Ковпанец.

Соревнования пройдут в Конье с 14 по 16 марта.

«На Кубке наций в Конье выступят все пять российских спортсменов, ранее отобравшихся на этот турнир через февральский чемпионат Европы. Яна Бурлакова, Алина Лысенко, Валерия Валгонен, Никита Калачник и Илья Савекин уже находятся в Турции и полностью готовы участвовать в соревнованиях. Первыми в пятницу начнут выступления Валгонен и Савекин.

Задачей минимум является набор необходимых рейтинговых очков для участия в октябрьском чемпионате мира. Но задачу побороться за медали с них тоже никто не снимал», – отметил Ковпанец.