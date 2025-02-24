Яна Бурлакова: «Нам с супругом нужно 150 тысяч в месяц. У нас большая ипотека, собака, которая очень много ест. И мы тоже очень много едим»

Чемпионка мира на велотреке Яна Бурлакова рассказала, сколько тратит в месяц.

«Нам вместе с супругом нужно примерно 150 тысяч в месяц. У нас большая ипотека, собака, которая очень много ест. И мы тоже очень много едим. В основном деньги уходят на ипотеку, на коммунальные платежи и на еду, для себя и собаки. Ничего особенного мы не покупаем.

Недавно я приобрела для себя самую дорогую вещь в гардеробе. Сразу после чемпионата Европы мы поговорили со штатным психологом сборной. Она отметила, что я должна себя похвалить за успех.

Долго думала, чем себя похвалить, и вот у нас была долгая пересадка в Стамбуле, и я выбрала для себя очки Prada. Это самая дорогая вещь в моей жизни. До этого у меня не было каких-то брендовых вещей дорогостоящих. Теперь есть», – сказала Бурлакова.