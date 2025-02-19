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Яна Бурлакова: «Отношение ко мне со стороны иностранных соперниц изменилось. Они стали чаще здороваться, улыбаться при встрече»

Бурлакова рассказала об изменившемся отношении со стороны иностранных соперниц.

Яна Бурлакова – чемпионка мира и Европы по велотреку.

«Отношение ко мне со стороны иностранных соперниц изменилось, здороваться они стали чаще, улыбаться при встрече. Все равно мы давно знаем друг друга, несмотря на наше почти трехлетнее отстранение.

Если вернуться к чемпионату Европы, то я хочу отметить поддержку зрителей во время финала, болельщикам очень понравилась моя тактика. Когда нас вывели на решающий заезд и объявили мою фамилию, то зрители встали и начали аплодировать мне, хотя я еще не выиграла.

Победа на чемпионате Европы далась мне куда тяжелее, чем золото мирового первенства, завоеванное осенью прошлого года, но мыслей, чтобы сняться с соревнований, у меня не было. Когда все узнали, что я заболела, то получила очень много сообщений с поддержкой, поэтому отказываться от борьбы не имела морального права.

Когда выходила на заезды, то говорила себе, что я уже героиня, потому что в таком состоянии сохраняю способность бороться до конца. Сейчас я себя чувствую намного лучше, но последствия простудной болезни у меня еще остались, голос пока не до конца восстановился, остался кашель, но температуры уже нет.

Я вчера в три часа ночи вернулась домой с соревнований, поспала немного и сразу поехала на велотрек собирать велосипеды, чтобы сегодня отправиться на тренировочный сбор в Анталье для подготовки к Кубку наций. Я пару дней рассчитываю там передохнуть, надеюсь, что солнце и морской воздух помогут мне быстрее прийти в себя, после чего продолжу усиленно тренироваться», – сказала Бурлакова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoЯна Бурлакова (Тыщенко)
чемпионат Европы
logoсборная России жен
велотрек
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