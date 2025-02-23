Яна Бурлакова: «Хочу попасть на Олимпиаду, но это не сокровенная мечта. Если она не исполнится, то мир не рухнет, я не идеализирую»

Велогонщица Яна Бурлакова объяснила, почему не мечтает об Олимпийских играх.

В феврале россиянка Бурлакова выиграла спринт на чемпионате Европы по велотреку в Бельгии.

– Из-за того что ты не попала в первую версию ролика с призерами от UEC (Европейского велосипедного союза), в России разразился настоящий скандал. Как считаешь, оправданной ли была реакция, если учесть, что ролик потом был заменен?

– Я даже не обратила на это внимания. Когда меня спросили, то подумала: «Какой финальный ролик? Где?» Мне все равно. Хотя мне писали иностранные гонщики, фотографы в соцсетях. Мы не так уж много переписываемся из-за того, что у меня не очень хорошее знание английского. Я даже не очень понимала, о чем идет речь, поэтому не обратила внимания на скандал.

– Ожидала ли ты такого теплого отношения от спортсменов из других стран? У нас-то любят нагнетать обстановку, что все плохо.

– Еще на чемпионате мира заметила, что все хорошо и от всех гонщиков идет только позитив. Ничего плохого в свой адрес не слышала. Поэтому, приезжая на чемпионат Европы, даже и не думала о чем-то плохом.

– Не самый простой вопрос. Олимпиада прошла мимо тебя. Стало ли это для тебя страшным ударом, или ты отнеслась к этому спокойно?

– Если об этом не думать и не заморачиваться, все проходит намного легче. Все, что ни делается, – к лучшему. Ничего страшного. В 2021 году я была уже готова ехать, но тренеры тогда посчитали, что я молодая и не совсем окрепшая. Но если вспомнить, то в том же году я поехала на первый чемпионат Европы и вернулась оттуда с тремя бронзовыми медалями, с чемпионата мира приехала с серебром и бронзой. Я уже готова была отправиться на Олимпиаду.

В 2024-м также готова была ехать, но тут уже были другие обстоятельства. Надеюсь, в 2028-м мне повезет. К тому моменту мне исполнится 28 лет, пора уже.

– Есть спортивная злость? Ощущение, что в 2028 году разорвешь всех?

– Я не живу в мечтах попасть на Олимпиаду. Хочу этого и добиваюсь, но это не сокровенная мечта. Если она не исполнится, то мир не рухнет. Я не идеализирую, отношусь к этому спокойно.

Я действительно считаю, что Олимпийские игры – цель для всех спортсменов. Но если не складываются обстоятельства, то не нужно на них зацикливаться. Есть другие старты, которые тебя подводят к чему-то большему, – сказала Бурлакова.