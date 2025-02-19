Яна Бурлакова: «Олимпийское золото – моя главная цель в карьере. Очень надеюсь, что в 2028-м вернусь из Лос-Анджелеса с медалью»
Велогонщица Яна Бурлакова назвала олимпийское золото главной целью в карьере.
«Да, у меня есть теперь золотые медали чемпионатов мира и Европы, но нет олимпийского золота. Это моя главная цель в карьере. Мне не удалось поехать на Олимпиаду 2021 года в Токио, нас не допустили до отбора на следующие Игры в Париже.
Очень надеюсь, что в 2028 году у меня все, наконец, получится, и я вернусь из Лос-Анджелеса с олимпийской медалью. И очень хочется, чтоб это была золотая награда», – сказала Бурлакова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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