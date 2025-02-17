Дмитрий Чернышенко: «Успехи Бурлаковой и Лысенко на ЧЕ – это не только их личная гордость, но и подтверждение эффективности нашей системы подготовки»

Чернышенко поздравил Бурлакову и Лысенко с медалями чемпионата Европы по велотреку.

Турнир завершился 15 февраля в бельгийском Хейсден‑Зелдере. Яна Бурлакова победила в спринте, Алина Лысенко завоевала бронзу в этой же дисциплине. Россиянки выступали в нейтральном статусе.

«От всей души поздравляю российских спортсменок с триумфальным выступлением на чемпионате Европы в Бельгии. В условиях жесткой конкуренции, где доли секунды решают исход борьбы, эти высокие достижения особенно ценны.

Успехи Бурлаковой и Лысенко – это не только их личная гордость, но и вклад в развитие отечественного спорта, подтверждение эффективности нашей системы подготовки атлетов.

Как отметил президент Владимир Путин: «Спорт для нас – безусловный государственный приоритет, важнейшая составляющая национальных целей развития». И медали, завоеванные в сложнейшей борьбе, служат ярким тому подтверждением.

Эти победы вдохновляют юных спортсменов на новые достижения и укрепляют веру в собственные силы. Мы гордимся ими! Желаем крепкого здоровья, дальнейшего прогресса, новых рекордов и ярких побед на самых престижных международных соревнованиях», – сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.