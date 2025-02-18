Российскую велогонщицу Яну Бурлакову включили в ролик, посвященный победителям чемпионата Европы по велотреку

Россиянку Бурлакову включили в обновленный ролик, посвященный победителям ЧЕ.

Турнир проходил в бельгийском Хесден-Золдере. Яна Бурлакова, выступавшая в нейтральном статусе, завоевала золото в спринте, бронзу в этой дисциплине взяла еще одна россиянка Алина Лысенко .

Европейский союз велосипедистов (UEC ) опубликовал в соцсети ролик, в котором демонстрируются кадры с церемоний награждения победителей турнира, но не включил в него фрагменты с Бурлаковой.

В ответ на запрос РИА Новости пресс-служба UEC заявила, что по ошибке была опубликована черновая версия ролика. Вскоре после этого в соцсети выложили новое видео – в него вошли кадры с награждением россиянки.