Российскую велогонщицу Яну Бурлакову включили в ролик, посвященный победителям чемпионата Европы по велотреку
Россиянку Бурлакову включили в обновленный ролик, посвященный победителям ЧЕ.
Турнир проходил в бельгийском Хесден-Золдере. Яна Бурлакова, выступавшая в нейтральном статусе, завоевала золото в спринте, бронзу в этой дисциплине взяла еще одна россиянка Алина Лысенко.
Европейский союз велосипедистов (UEC) опубликовал в соцсети ролик, в котором демонстрируются кадры с церемоний награждения победителей турнира, но не включил в него фрагменты с Бурлаковой.
В ответ на запрос РИА Новости пресс-служба UEC заявила, что по ошибке была опубликована черновая версия ролика. Вскоре после этого в соцсети выложили новое видео – в него вошли кадры с награждением россиянки.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем