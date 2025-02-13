Колумбийский велогонщик погиб в возрасте 19 лет, врезавшись в фургон

Колумбийский велогонщик Хуан Давид Карденас погиб в ДТП в возрасте 19 лет.

Карденас выступал за команду Portos Windmob. Во время тренировки в Колумбии между городами Пайпа и Тунха он ехал с опущенной головой и врезался в стоявший на дороге фургон.

В результате полученных травм велогонщик скончался.