Колумбийский велогонщик погиб в возрасте 19 лет, врезавшись в фургон
Колумбийский велогонщик Хуан Давид Карденас погиб в ДТП в возрасте 19 лет.
Карденас выступал за команду Portos Windmob. Во время тренировки в Колумбии между городами Пайпа и Тунха он ехал с опущенной головой и врезался в стоявший на дороге фургон.
В результате полученных травм велогонщик скончался.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: El Tiempo
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