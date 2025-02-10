«Звук сигнала меня раздражал». Разбивший лобовое стекло машины Нугумановой объяснил свой поступок

Разбивший лобовое стекло машины фигуристки Нугумановой объяснил свой поступок.

Ранее Елизавета Нугуманова рассказала, что 7 февраля неизвестный разбил лобовое стекло ее машины. Инцидент произошел в Москве на пешеходном переходе возле дома фигуристки.

Сегодня стало известно , что подозреваемый задержан.

«Я вышел из автомобиля такси и, проходя мимо автомобиля «Мерседес», ударил правой рукой, а именно ладонью, по лобовому стеклу автомобиля, так как звук сигнала меня раздражал.

От моего удара стекло разбилось», – цитирует подозреваемого пресс-служба прокуратуры Москвы.