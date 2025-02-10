«Звук сигнала меня раздражал». Разбивший лобовое стекло машины Нугумановой объяснил свой поступок
Разбивший лобовое стекло машины фигуристки Нугумановой объяснил свой поступок.
Ранее Елизавета Нугуманова рассказала, что 7 февраля неизвестный разбил лобовое стекло ее машины. Инцидент произошел в Москве на пешеходном переходе возле дома фигуристки.
Сегодня стало известно, что подозреваемый задержан.
«Я вышел из автомобиля такси и, проходя мимо автомобиля «Мерседес», ударил правой рукой, а именно ладонью, по лобовому стеклу автомобиля, так как звук сигнала меня раздражал.
От моего удара стекло разбилось», – цитирует подозреваемого пресс-служба прокуратуры Москвы.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Прокуратура Москвы
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