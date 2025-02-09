Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Александра Кирсанова похоронят в США 22 февраля
Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Кирсанова похоронят в США 22 февраля.
Об этом рассказала его вдова Наталья Гудина.
Александр Кирсанов был на борту самолета авиакомпании American Eagle Airlines, который потерпел крушение после столкновения с военным вертолетом.
Кирсанов родился в Москве в 1978 году. Выступал в танцах на льду за сборные России, Азербайджана и США. Завершил спортивную карьеру в 2004 году, работал тренером в Делавэре.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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