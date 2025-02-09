Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Александра Кирсанова похоронят в США 22 февраля

Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Кирсанова похоронят в США 22 февраля.

Об этом рассказала его вдова Наталья Гудина.

Александр Кирсанов был на борту самолета авиакомпании American Eagle Airlines, который потерпел крушение после столкновения с военным вертолетом.

Кирсанов родился в Москве в 1978 году. Выступал в танцах на льду за сборные России, Азербайджана и США. Завершил спортивную карьеру в 2004 году, работал тренером в Делавэре.