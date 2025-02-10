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Скончалась чемпионка СССР-1956 по фигурному катанию Евгения Богданова

Чемпионка СССР по фигурному катанию Евгения Богданова скончалась в возрасте 87 лет.

Об этом 9 февраля сообщила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Богданова родилась 14 мая 1937 года. Она начала кататься в 1949-м в спортивной школе Московского городского совета «Динамо». В 1956 победила на чемпионате СССР, была шестикратным серебряным призером турнира (1953–1955, 1957–1959), серебряным призером первого в СССР международного соревнования (СССР – Польша) по фигурному катанию на коньках (1954), чемпионкой Москвы (1956).

Также Богданова была судьей международной категории, мастером спорта СССР.

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования родным и близким Богдановой Евгении Валентиновны. Она была чутким, отзывчивым человеком, настоящим профессионалом. Вся ее жизнь была тесно связана с фигурным катанием… Память о талантливой спортсменке, прекрасном человеке останется в наших сердцах…» – говорится в сообщении ФФККР.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ФФККР
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