Двукратный олимпийский чемпион Ремко Эвенепул стал жертвой ограбления. У него украли 9 тысяч евро

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул стал жертвой ограбления.

Инцидент произошел в Андерлехте. Как сообщает De Telegraaf, сотрудник местного отделения почты воровал из почтовых ящиков кредитные карты. Он забирал письма, отправленные банками клиентам, с картами и PIN-кодами, а затем обналичивал деньги.

Тревога была поднята, когда люди заметили, что долго не получают свои карты. Установить личность преступника помогли камеры в банкоматах.

Одна из карт принадлежала Эвенепулу – злоумышленник снял с нее 9 тысяч евро. По данным полиции, украденные деньги почтальон потратил на азартные игры. Сейчас ему грозит тюремное заключение.