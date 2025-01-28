Двукратный олимпийский чемпион Ремко Эвенепул стал жертвой ограбления. У него украли 9 тысяч евро
Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул стал жертвой ограбления.
Инцидент произошел в Андерлехте. Как сообщает De Telegraaf, сотрудник местного отделения почты воровал из почтовых ящиков кредитные карты. Он забирал письма, отправленные банками клиентам, с картами и PIN-кодами, а затем обналичивал деньги.
Тревога была поднята, когда люди заметили, что долго не получают свои карты. Установить личность преступника помогли камеры в банкоматах.
Одна из карт принадлежала Эвенепулу – злоумышленник снял с нее 9 тысяч евро. По данным полиции, украденные деньги почтальон потратил на азартные игры. Сейчас ему грозит тюремное заключение.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Marca
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