Эвенепул попал в больницу после столкновения с почтовым автомобилем на тренировке
Велогонщик Эвенепул попал в больницу после столкновения с почтовым автомобилем.
Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул врезался в открывшуюся дверь почтового автомобиля во время велотренировки в городе Утинген. Спортсмена увезли на машине скорой помощи, характер его травм на данный момент неизвестен.
«Ремко увезли в больницу Erasmus в Андерлехте. Нам придется подождать, чтобы узнать, в каком он состоянии. Мы уже едем в больницу», – сказал отец велогонщика Патрик Эвенепул.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Het Laatste Nieuws
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости