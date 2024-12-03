Эвенепул попал в больницу после столкновения с почтовым автомобилем на тренировке

Велогонщик Эвенепул попал в больницу после столкновения с почтовым автомобилем.

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул врезался в открывшуюся дверь почтового автомобиля во время велотренировки в городе Утинген. Спортсмена увезли на машине скорой помощи, характер его травм на данный момент неизвестен.

«Ремко увезли в больницу Erasmus в Андерлехте. Нам придется подождать, чтобы узнать, в каком он состоянии. Мы уже едем в больницу», – сказал отец велогонщика Патрик Эвенепул.