Эвенепул о последствиях аварии: «У меня перелом ребра, лопатки, руки, ушибы легких и вывих правой ключицы, который привел к разрыву всех окружающих связок»
Накануне Эвенепул врезался в открывшуюся дверь почтового автомобиля во время велотренировки в бельгийском Утингене. Спортсмена госпитализировали.
«Возвращение начинается прямо сейчас. После вчерашней страшной аварии на тренировке прошлой ночью я перенес операцию, и все прошло хорошо.
У меня перелом ребра, лопатки, руки, ушибы легких и вывих правой ключицы, который привел к разрыву всех окружающих связок. Это будет долгий путь, но я полностью сосредоточен на своем выздоровлении и полон решимости вернуться сильнее, шаг за шагом.
Я очень благодарен за всю помощь и поддержку, которые я получал в течение последних 24 часов. От служб скорой помощи, соседей, которые помогли мне в первые минуты, медицинских бригад в Андерлехте и Херенталсе, а также врача нашей команды Фила Янсена.
Особая благодарность моей жене, моей семье за то, что они были рядом со мной в эти трудные моменты, и всем за их слова поддержки. Также хочу выразить свою поддержку женщине, которая попала в аварию», – написал Эвенепул.
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