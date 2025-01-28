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Лысенко и Бурлакова получили визы для участия в чемпионате Европы по велотреку в Бельгии

Лысенко и Бурлакова получили визы для участия в чемпионате Европы по велотреку.

Соревнования пройдут с 12 по 16 февраля в бельгийском Хесден‑Золдере.

«[Алина] Лысенко, [Яна] Бурлакова и еще несколько гонщиков, которые потенциально могут принять участие в чемпионате Европы, получили визы», – сообщил тренер сборной России по велотреку Сергей Ковпанец.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoЯна Бурлакова (Тыщенко)
logoсборная России жен
logoАлина Лысенко
чемпионат Европы
велотрек
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