Лысенко и Бурлакова получили визы для участия в чемпионате Европы по велотреку в Бельгии
Лысенко и Бурлакова получили визы для участия в чемпионате Европы по велотреку.
Соревнования пройдут с 12 по 16 февраля в бельгийском Хесден‑Золдере.
«[Алина] Лысенко, [Яна] Бурлакова и еще несколько гонщиков, которые потенциально могут принять участие в чемпионате Европы, получили визы», – сообщил тренер сборной России по велотреку Сергей Ковпанец.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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