Велогонщица Лысенко о нейтральном статусе: «Я давно зарубила на носу, что ты сам несешь ответственность за свою жизнь. Никто за тебя не примет участие и педали не покрутит»
21-летняя россиянка Лысенко – победитель спринтерского зачета Лиги чемпионов по велотреку. Спортсменка выступает на международных турнирах в нейтральном статусе.
– Ты выступаешь в нейтральном статусе, начали давать его и фигуристам. Заметила, как в России диаметрально поменялось мнение по его получению?
– Сколько людей, столько и мнений, пусть каждый остается при своем, я в этом плане никого не осуждаю. Мне кажется, что решение принимает спортсмен, каждый выбирает свой путь.
Кто бы что ни говорил, должен решить именно ты, а не кто-то другой. Выступаешь ты, никто за тебя не примет участие и педали не покрутит. Я давно зарубила себе на носу, что никто, кроме меня, не будет решать такие вопросы, ты сам несешь ответственность за свою жизнь.
Ребята с нейтральным статусом — молодцы, и я поддерживаю их: если есть возможность, то нужно пользоваться ей, – сказала Лысенко.
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