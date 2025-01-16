Велогонщица Лысенко о нейтральном статусе: «Я давно зарубила на носу, что ты сам несешь ответственность за свою жизнь. Никто за тебя не примет участие и педали не покрутит»

Велогонщица Алины Лысенко поддержала спортсменов с нейтральным статусом.

21-летняя россиянка Лысенко – победитель спринтерского зачета Лиги чемпионов по велотреку. Спортсменка выступает на международных турнирах в нейтральном статусе.

– Ты выступаешь в нейтральном статусе, начали давать его и фигуристам. Заметила, как в России диаметрально поменялось мнение по его получению?

– Сколько людей, столько и мнений, пусть каждый остается при своем, я в этом плане никого не осуждаю. Мне кажется, что решение принимает спортсмен, каждый выбирает свой путь.

Кто бы что ни говорил, должен решить именно ты, а не кто-то другой. Выступаешь ты, никто за тебя не примет участие и педали не покрутит. Я давно зарубила себе на носу, что никто, кроме меня, не будет решать такие вопросы, ты сам несешь ответственность за свою жизнь.

Ребята с нейтральным статусом — молодцы, и я поддерживаю их: если есть возможность, то нужно пользоваться ей, – сказала Лысенко.

«Хотела показать всем: «Эй, привет. Я существую!» Девушка из России шумит в велотреке – мы поговорили

«После фигурки не хватает платьев». Тренировалась у Дудакова и Бутырской, а сейчас – в велоспорте