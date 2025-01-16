Алина Лысенко: «Велоспорт сильно дороже фигурного катания. Мой велосипед стоит около миллиона, еще колеса по 500 тысяч, форма – около 100 тысяч»

Алина Лысенко сравнила фигурное катание и велоспорт по финансовым тратам.

21-летняя россиянка Лысенко – победитель спринтерского зачета Лиги чемпионов по велотреку. В детстве она занималась фигурным катанием.

– Если рассматривать финансовый вопрос – каким видом спорта дороже заниматься?

– Ну, платья – это дорого, но все свои я храню и не продаю, хотя можно было. С коньками у меня вышла другая история: я купила новые и через две недели закончила, грамотное вложение, ха-ха После этого нас просили продать их, ведь они почти новые, но я не отдала.

Сейчас катаюсь на массовых катаниях на своих. Конечно, ботинки и лезвия дорогие, но у меня не было таких крутых результатов, чтобы кто-то помог мне купить весь инвентарь, мы делали все это за свой счет. Я благодарна моим родителям за то, что даже при невысоких результатах они шили мне прекрасные платья и покупали дорогие коньки, а также одежду на тренировки, чехлы и другие мелочи.

Фигурное катание – это объективно дорого, а сейчас еще и нужны подкатки. В мое время хватало и основных тренировок, потому что мы, по сути, весь день проводили на катке. Но сейчас подкатки стали безумно дорогими, цены еще выросли, в том числе и на ткани для платьев. Лет до 12 я каталась на Edea, потом перешла на Risport, там иногда лезвия стоят дороже ботинок, выходило 80-100 тысяч, платья стоили в среднем по 50 тысяч, а у меня две программы, то есть тоже 100.

– Ты же была в государственной школе, то есть платить за тренировки были не нужно?

– Да, я официально было зачислена в школу. С другой стороны, а какой спорт сейчас дешевый? Велоспорт тоже очень дорогой, велосипеды могут стоить по несколько миллионов. Мне их покупает школа, мой стоит около миллиона, еще колеса стоят по 500 тысяч, форма – туфли и каска – стоят около 100 тысяч в сумме, шестеренки на велосипед тоже стоят по 50-60 тысяч.

При этом у нас любителей гораздо больше, чем профессиональных спортсменов, и мы сейчас сидим в «Крылатском» – я вижу на треке гораздо более дорогие велосипеды, чем у меня. Так что велоспорт сильно дороже фигурного катания. Но зачастую родители хотят вложить максимум в своего ребенка в любом виде спорта, такими были и мои родители. Сейчас, конечно, я и сама могу купить себе то, что нужно, – сказала Лысенко.