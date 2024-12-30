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«Ты сидишь на диетах, а вес набирается – это приводит к диссонансу. Замкнутый круг могут пройти не все». Велогонщица Лысенко о контроле веса у фигуристок

Велогонщица Алина Лысенко рассказала о проблеме контроля веса в фигурном катании.

21-летняя Лысенко – победитель спринтерского зачета Лиги чемпионов по велотреку. Фигурным катанием она занималась в детстве.

– В эстетических видах спорта тренеры очень строго следят за весом и питанием спортсменов. Как вы пережили пубертатный период?

– Знаете, часто говорят: «Поправляешься от воздуха». Тоже эту фразу часто употребляла. Точно прошла это в фигурном катании и это был один из факторов, по которым я закончила. Честно, тяжело, когда постоянно себя ограничиваешь, но все равно остаешься «плюшкой». Никогда не была утонченной, звонкой фигуристкой, но у меня и в семье нет тростиночек.

Папа и брат – велосипедисты, только мама – малышка ростом 1,50, но я явно пошла в папу. Поэтому я и не могла быть элегантной статуэткой. Это все приводит к диссонансу: почему ты сидишь на диетах, а вес набирается. С этим тяжело справиться психологически, потому что сложно понять, что с тобой происходит. Этот замкнутый круг могут пройти не все.

– Диетологи и психологи не могут помочь в этой проблеме?

– Сейчас это очень популярная тема. В фигурном катании, когда у меня были большие проблемы с весом, несколько раз ходила к психологу. Но даже тогда, будучи маленьким ребенком, сказала родителям, что мне не помогут никакие специалисты.

На личном опыте поняла, что пока не решу сама свои вопросы, мне не помогут ни родители, ни тренеры, ни психологи. На старт выходишь ты, соревнуешься ты и за тобой последнее действие. При этом я только рада, если кому-то психологи помогают.

– Как сейчас обстоят дела с питанием?

– Живу без диет. Это такой кайф! При этом я выгляжу худее, чем во времена фигурного катания. Что-то невероятное, – сказала Лысенко.

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Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoАлина Лысенко
logoсборная России жен
велотрек
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