«Человек вправе отреагировать так, как он хочет. Мы не можем критиковать за это, мы не были на том месте». Велогонщица Лысенко о Трусовой на Олимпиаде-2022

Алина Лысенко заявила, что понимает эмоции Александры Трусовой на Олимпиаде.

21-летняя Лысенко – победитель спринтерского зачета Лиги чемпионов по велотреку. В детстве она занималась фигурным катанием.

– Александра Трусова до сих пор говорит о том, что для нее не существует никакого места кроме первого.

– Мы довольно часто пересекались с Сашей на соревнованиях. Наверное, этот максимализм у нее шкалит с детства. Опять же повторюсь, что все люди разные. Мне кажется, что нужно ценить каждую медаль.

Придя в велоспорт, я часто выигрываю, и параллельно вижу девчонок, которые не попали в тройку или пятерку, хотя очень старались. Ловлю себя на мысли, что надо ценить, что имеешь, потому что у некоторых людей нет и этого.

В фигурном катании я проигрывала всю жизнь, у меня за 13 лет всего медалей десять, поэтому прекрасно знаю, что такое не завоевывать вообще ничего. Теперь же ценю медали намного больше. Конечно, золото – это прекрасно, но не всегда будет так, как ты хочешь. Другие люди тоже работают и достойны не меньше тебя.

– То есть максимализм в спорте не всегда хорошо? – Правильно, когда у тебя есть стремления быть выше, но лично у меня нет такого, что второе или третье место – это тотальный проигрыш. Нельзя обесценивать работу всей твоей жизни.

– У вас достаточно европейский подход к этому, потому что по последним двум Олимпиадам становится понятно, что для российских фигуристок нет других медалей, кроме золота.

– Если мы берем Сашу Трусову, то в том сезоне у них была бешеная конкуренция. Ни в коем случае не осуждаю ее и могу понять те эмоции: каждый человек вправе отреагировать так, как он хочет. Некоторые говорят: «Радуйтесь любой медали Олимпийских игр, какими бы они ни были», но в их ситуации и в их конкуренции у них другой подход. И мы не можем критиковать за это, мы не были на том месте, – сказала Лысенко.

На Олимпиаде-2022 Трусова стала серебряным призером. После соревнований она эмоционально отреагировала на упущенное золото.

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