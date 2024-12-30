  • Спортс
  • Велоспорт
  • Новости
  • «Человек вправе отреагировать так, как он хочет. Мы не можем критиковать за это, мы не были на том месте». Велогонщица Лысенко о Трусовой на Олимпиаде-2022
5

«Человек вправе отреагировать так, как он хочет. Мы не можем критиковать за это, мы не были на том месте». Велогонщица Лысенко о Трусовой на Олимпиаде-2022

Алина Лысенко заявила, что понимает эмоции Александры Трусовой на Олимпиаде.

21-летняя Лысенко – победитель спринтерского зачета Лиги чемпионов по велотреку. В детстве она занималась фигурным катанием.

– Александра Трусова до сих пор говорит о том, что для нее не существует никакого места кроме первого.

– Мы довольно часто пересекались с Сашей на соревнованиях. Наверное, этот максимализм у нее шкалит с детства. Опять же повторюсь, что все люди разные. Мне кажется, что нужно ценить каждую медаль.

Придя в велоспорт, я часто выигрываю, и параллельно вижу девчонок, которые не попали в тройку или пятерку, хотя очень старались. Ловлю себя на мысли, что надо ценить, что имеешь, потому что у некоторых людей нет и этого.

В фигурном катании я проигрывала всю жизнь, у меня за 13 лет всего медалей десять, поэтому прекрасно знаю, что такое не завоевывать вообще ничего. Теперь же ценю медали намного больше. Конечно, золото – это прекрасно, но не всегда будет так, как ты хочешь. Другие люди тоже работают и достойны не меньше тебя.

– То есть максимализм в спорте не всегда хорошо? – Правильно, когда у тебя есть стремления быть выше, но лично у меня нет такого, что второе или третье место – это тотальный проигрыш. Нельзя обесценивать работу всей твоей жизни.

– У вас достаточно европейский подход к этому, потому что по последним двум Олимпиадам становится понятно, что для российских фигуристок нет других медалей, кроме золота.

– Если мы берем Сашу Трусову, то в том сезоне у них была бешеная конкуренция. Ни в коем случае не осуждаю ее и могу понять те эмоции: каждый человек вправе отреагировать так, как он хочет. Некоторые говорят: «Радуйтесь любой медали Олимпийских игр, какими бы они ни были», но в их ситуации и в их конкуренции у них другой подход. И мы не можем критиковать за это, мы не были на том месте, – сказала Лысенко.

На Олимпиаде-2022 Трусова стала серебряным призером. После соревнований она эмоционально отреагировала на упущенное золото.

«После фигурки не хватает платьев». Тренировалась у Дудакова и Бутырской, а сейчас – в велоспорте

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoсборная России
logoОлимпийская сборная России
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoОлимпиада-2022
женское катание
велотрек
logoсборная России жен
logoАлина Лысенко
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Велоспорт в Telegram
Материалы по теме
Петросян о рекорде Трусовой по четверным: «Я думаю, это достижение не повторит никто, а если и повторит, то не скоро»
1464 мая, 17:28
Лазарев об Олимпиаде-2022: «Я очень болел за Трусову и надеялся, что она сможет показать пять четверных. Тогда казалось, что это практически невозможно»
4019 марта, 19:33
Тутберидзе о задержке допинг-пробы Валиевой: «Медаль Олимпиады-2022 не должна быть пересмотрена. Спортсмен там был чистый? Да. Вопросы к WADA, к лаборатории – это их вина»
841 ноября 2023, 14:08
Рекомендуем
Главные новости
«Ты сидишь на диетах, а вес набирается – это приводит к диссонансу. Замкнутый круг могут пройти не все». Велогонщица Лысенко о контроле веса у фигуристок
234 минуты назад
Власов об отказе от Олимпиады: «У меня были другие планы по гонкам. Сожалений вообще нет»
вчера, 15:42
Олимпийский чемпион по велоспорту Рик ван Лой умер в возрасте 90 лет
18 декабря, 20:56
Велогонщица Лысенко: «Когда в Европе узнали, что я занималась фигурным катанием – были в шоке, десятки вопросов об этом. Про велоспорт особо не спрашивали»
110 декабря, 10:32
«Подруга рандомно подходила к незнакомым людям у «Сапсана» с просьбой перевезти паспорт в Питер». Велогонщица Лысенко о визе для соревнований в Лондоне
2910 декабря, 10:07
Велогонщица Лысенко о выступлении в Лиге чемпионов: «Приглашению я безумно обрадовалась и еще безумно испугалась. Понимала, что будет тяжело все это организовать»
9 декабря, 11:04
Российская велогонщица Лысенко выиграла общий зачет Лиги чемпионов в спринте
27 декабря, 20:55
Россиянка Алина Лысенко одержала шестую победу на этапах Лиги чемпионов по велотреку и лидирует в общем зачете
7 декабря, 07:29
Эвенепул о последствиях аварии: «У меня перелом ребра, лопатки, руки, ушибы легких и вывих правой ключицы, который привел к разрыву всех окружающих связок»
104 декабря, 15:21
Эвенепул попал в больницу после столкновения с почтовым автомобилем на тренировке
73 декабря, 12:16
Ко всем новостям
Последние новости
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
122 ноября, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня, 08:35
Российская велогонщица Мария Ростовцева получила нейтральный статус
27 декабря 2023, 15:46
Суворова и Неяскин выиграли финальный этап Кубка России по гонкам BMX
5 ноября 2023, 08:25
Неяскин и Адмакина одержали победы в хроно-гонках в финале Кубка России по BMX
3 ноября 2023, 19:22
Нидерландский велогонщик Марк Груневельд скончался в возрасте 20 лет
25 октября 2023, 10:10
Шесть членов сборной Свердловской области по велоспорту пострадали в ДТП с лесовозом
22 июля 2023, 14:18
17-летний велогонщик из Италии погиб после падения во время гонки Giro dell’Alta Austria
122 июля 2023, 12:50
Велогонщица Лысенко: «Вообще не хотела возвращаться в профессиональный спорт после фигурного катания. Это была очень больная тема»
521 июля 2023, 18:53
Иван Смирнов о нейтральном статусе: «Многие могут отнестись к этому отрицательно, но каждый занимается своим делом. Мое дело – это велоспорт»
12 июня 2023, 15:30
Рекомендуем