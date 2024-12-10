Велогонщица Лысенко: «Когда в Европе узнали, что я занималась фигурным катанием – были в шоке, десятки вопросов об этом. Про велоспорт особо не спрашивали»

Велогонщица Алина Лысенко рассказала об интересе к себе из-за фигурного катания.

21-летняя россиянка Лысенко в декабре выиграла спринтерский зачет Лиги чемпионов в велотреке. Этапы проходили во Франции, Нидерландах и Великобритании.

– Гребец Захар Петров рассказывал, что на олимпийском отборе – которой был для россиян первым стартом за два года – на трибунах люди недоумевали: да кто это вообще такие?

– Я столкнулась с тем же. У мамы брат живет в Германии. И они большой семьей приехали поддержать меня в Апелдорн. Сидели на трибунах, кричали. А их спрашивают: «А вы знаете ее? Кто она?» Люди, которые следят за этим видом, гуглили мою фамилию. Меня вообще никто не знал!

– И журналисты?

– В России давно не новость, что я занималась фигурным катанием. Тема заезженная, даже мне уже надоело про это рассказывать.

Но когда об этом узнали в Европе – были в шоке. Десятки вопросов об этом! Я понимаю, что это совсем другие люди и они не обязаны знать обо мне все, поэтому по кругу рассказывала. Но каждая пресс-конференция – одно и то же. По-моему, меня про велоспорт особо не спрашивали – только про прошлое в фигурном катании, – рассказала Лысенко в интервью Спортсу’‘.

«Хотела показать всем: «Эй, привет. Я существую!» Девушка из России шумит в велотреке – мы поговорили