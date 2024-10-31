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Стартовый этап «Тур де Франс-2025» пройдет в Лилле

Маршрут «Тур де Франс-2025» впервые с 2020 года пройдет в пределах Франции.

Первый этап стартует в Лилле, финиш по традиции состоится на Елисейских полях в Париже. 

Гонщики преодолеют семь равнинных этапов, шесть среднегорных и шесть горных, а также проедут две индивидуальные гонки с раздельным стартом. 

Многодневка пройдет с 5 по 27 июля 2025 года.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Le Tour
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