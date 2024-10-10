Рейс-директор «Тур де Франс» о подозрениях в допинге в адрес Погачара: «Учитывая прошлое велоспорта, этот вопрос вполне закономерен»
Рейс-директор «Тур де Франс» прокомментировал то, что Погачара подозревают в допинге.
Словенец Тадей Погачар – трехкратный победитель веломногодневки.
«Учитывая недавнее прошлое велоспорта, этот вопрос вполне закономерен. У меня нет ответа. Я вижу, что он демонстрирует довольно впечатляющие результаты на соревнованиях.
Существует контроль, его проводит ITA. Вот и все», – сказал Кристиан Прюдомм в интервью La Dépêche du Midi.
«Каннибал» и бывший футболист переворачивают мировой велоспорт. Они сделали то, чего не удавалось Армстронгу
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Cyclinguptodate
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