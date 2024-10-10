Рейс-директор «Тур де Франс» о подозрениях в допинге в адрес Погачара: «Учитывая прошлое велоспорта, этот вопрос вполне закономерен»

Рейс-директор «Тур де Франс» прокомментировал то, что Погачара подозревают в допинге.

Словенец Тадей Погачар – трехкратный победитель веломногодневки.

«Учитывая недавнее прошлое велоспорта, этот вопрос вполне закономерен. У меня нет ответа. Я вижу, что он демонстрирует довольно впечатляющие результаты на соревнованиях.

Существует контроль, его проводит ITA . Вот и все», – сказал Кристиан Прюдомм в интервью La Dépêche du Midi.

«Каннибал» и бывший футболист переворачивают мировой велоспорт. Они сделали то, чего не удавалось Армстронгу