«Каннибал» и бывший футболист переворачивают мировой велоспорт. Они сделали то, чего не удавалось Армстронгу

Кто главные лица спортивного 2024-го? Джокович, Маршан, Родри, Йокич, Маккиннон, Дюплантис...

Если бы в России хоть немного был популярен велоспорт, в этот список вы не задумываясь включили бы 26-летнего словенца Тадея Погачара и 24-летнего бельгийца Ремко Эвенепула .

Кто следил за Олимпиадой в Париже, помнят эпичный финиш Ремко в Париже.

Эта парочка за уходящий сезон собрала урожай, который на пике карьеры не могли вытянуть такие легенды, как Мигель Индурайн, Лэнс Армстронг (даже закрывая глаза на допинг), Фабиан Канчеллара, Ян Ульрих или Крис Фрум.

🥇🥇+🥇Эвенпул в Париже оформил золотой дубль, такого на Олимпийских играх не вытворяли никогда. А потом затащил разделку на чемпионате мира.

🏆🏆+🥇Поги – автор трипла. Он победил на «Джиро», «Тур де Франс» и угнал золото на ЧМ в командной гонке. Подобное прежде удавалось лишь Эдди Мерксу в 1974-м и Стивену Роучу в 1987-м. Если же брать процент побед за год, то Тадей вообще провел лучший сезон в истории велоспорта.

Почему Погачар – каннибал? И как Эвенепул был капитаном футбольной сборной Бельгии U-16?

В биографии Погачара нет чего-то заковыристого: в 2020-м 21-летний Тадей выиграл первый из пока трех «Тур де Франс» – и с тех пор начисто выжигает в велоспорте.

Прямо сейчас он – номер один в мировом рейтинге. И, разумеется, самый высокооплачиваемый гонщик мира с контрактом на 6 млн евро в год (это 1,6 млн рублей в день).

Поги настолько безжалостен к соперникам при любых форматах, что его все чаще называют каннибалом. В мире вело это даже почетно. Потому что когда-то так величали главного в истории этого вида спорта – Эдди Меркса.

Словенец говорит, что такое сравнение ему льстит, однако он пишет свою историю.

– Да и какой из меня каннибал? Я вообще сладкое люблю...

***

Путь Эвенепула куда кудрявее.

Возможно, вы слышали, что начинал он с футбола. Да не на дворовом уровне: играл в академиях «Андерлехта» и ПСВ, капитанил в сборной Бельгии U-16. Кое о чем это говорит.

Прыжок со сложнокоординационного на циклический вид на таком уровне впечатляет, хотя в велоспорте есть и более безумный пример: еще один словенец, Примож Роглич, был чемпионом мира среди юниоров по прыжкам на лыжах с трамплина, и занимался ими почти до 23 лет. Вот только никак не мог пробиться в главную сборную – и решился на кардинальный разворот в жизни.

Тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Роглич – олимпийский чемпион Токио.

Эвенепул пересел на велик всего в 17. И если Роглич для приличия вкатывался 3-4 года, то Ремко сразу включил режим уничтожения.

Более или менее плотно с великом он познакомился еще в 15. На футболе сломал бедро, толком не мог бегать, а форму нужно было вернуть поскорее – вот и начал крутить педали. Травма не мешала. Делал это почти каждый день, пока не смог играть без ограничений.

В кондиции вернулся быстро. Зацените: вскоре после велореабилитации, в 16, он впервые в жизни вышел на полумарафон и дал впечатляющие 1.16,15. Правда, футбольных успехов сумасшедшая выносливость не принесла – сначала Ремко резко выпал из основы, а потом начал пролетать даже мимо заявки.

Тинейджер, грезивший спортом, словил депрессию. Полетела к чертям учеба, он смирился, что станет физиотерапевтом, а чтобы выплескивать злость – прыгал на велик бати (тот был профи в начале 90-х, кое-что цеплял, но грандиозных побед не добился) и по несколько часов вваливал куда глаза глядят. Разрядиться.

Так и подсел.

Тайно начал заниматься с тренером. Говорить об этом даже отцу сначала стеснялся.

2 апреля 2017-го впервые вписался в городскую гонку. А в Бельгии они такого уровня, что некоторые чемпионаты страны позавидуют. Ну и сходу закрыл десятку. Это окончательно вернуло ему веру в себя и в полноценное спортивное будущее.

Эвенепул даже не доучился в средней школе – с головой ушел в новый вид спорта.

Ремко еще в 19 сказал, что хочет выиграть Олимпиаду, ЧМ и три Гранд-тура. Тогда никто не обратил на это внимания

Всего спустя год Эвенпул сделал теперь уже привычное для него «то, чего никто еще не делал».

Он прогрессировал так, что ему в дебютный же год стало неинтересно со сверстниками. Ремко делал с ними, что хотел. Из-за него даже меняли форматы гонок, потому что разрывы были издевательскими.

Бельгиец мечтал рубиться со взрослыми, но его убедили приехать на большие официальные старты по юниорам. Говорили, что там будет куда сложнее, чем на обычных турнирах. В итоге парень сделал дубль сначала на юниорской Европе, а потом и мире (никто прежде никогда этого… ну, вы поняли).

Причем на Евро он привез серебряному призеру в командной гонке ужасающие 10 минут. А на мире в суперскоростной разделке – под 1,5 минуты. На парня, который только-только осваивал велосипед, началась охота топ-команд. Его безумно хотели видеть в богатом тогда Sky, однако он выбрал бельгийскую Quick-Step.

Никто прежде (да-да, опять) не становился гонщиком Мирового тура в 18 лет.

В следующем году 19-летний пацан пощадил сверстников (хотя еще несколько лет мог выступать с андерами до 23 лет) и вписался во взрослые старты. Где не затерялся: разделку на чемпионате Европы по мужикам выиграл, а на чемпионате мира стал вторым.

После чего сказал, что в его планах взять ЧМ, Олимпийские игры и все три Гранд-тура.

На слова выскочки тогда мало кто обратил внимание. А спустя 3 года то интервью откопали…

4 года назад Эвенепул чуть не разбился насмерть – врезался в отбойник и слетел с моста в ущелье

Если Погачар, пройдя полноценную школу в детстве, с самого начала выглядел идеальным гонщиком, то у Эвенепула ненаезженность давала о себе знать – он только-только научился обрабатывать спуски и все еще неидеально управляет велосипедом. В прошлом году въезжал и в собаку, и в болельщицу после победного финиша.

Но самое страшное случилось 4 года назад и это могло стоить ему не карьеры, а жизни: в августе 2020-го на «Джиро де Ломбардия» Ремко врезался в отбойник и кувырком через руль полетел с моста в ущелье.

Кадры – жутчайшие. Даже теперь, когда знаешь, что все обошлось переломом таза и ушибом легкого, пересматривать страшно.

– Какое-то время после этого я физически не мог оставаться дома один – мне нужна была помощь, – вспоминает Эвенепул. – Ощущал себя беспомощным. Знаете, что самое отстойное? Я даже в туалет сам не мог сходить. Потому что невозможно было сидеть на унитазе из-за сломанной кости – она могла сместиться. Было много сомнений про карьеру. Ну, прикиньте, я сломал кость, на которую мне нужно было садиться каждый день и на много часов…

Эвенепулу действительно пришлось притормозить. Ноль на Олимпиаде в Токио, всего лишь бронза на ЧМ. Однако все это было легкой паузой перед новой волной достижений. В следующие 3 года Ремко:

1) стал первым гонщиком в XXI веке, кто дважды подряд выиграл легендарные Льеж-Бастонь-Льеж;

2) первым бельгийцем за 44 года, взявшим Гранд-тур – ему покорилась «Вуэльта»-2022;

3) взял разделки на 3 ЧМ подряд (2022-24);

4) оформил исторический дубль на Олимпиаде;

5) при живых суперзвездах футбола его уже трижды признали спортсменом года в Бельгии, и нет сомнений, что в декабре это случится в четвертый раз (из мужчин больше было только у Эдди Меркса в 70-х – 6 раз, а вот в женской категории теннисистка Ким Клейстерс и дзюдоистка Ингрид Берманс получали статуэтки по 8 раз).

И Эвенепулу только 24.

Погачар выдал великую гонку на ЧМ. Теперь им с Ремко осталось выиграть по 2 турнира, чтобы пройти велоспорт

В этом году в апреле в результате завала Эвенпул сломал ключицу и лопатку. Но затем финишировал третьим на дебютном «Тур де Франс». После чего решил главную задачу на год – золото Парижа-2024.

Сейчас он двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира. Дальше можно улучшать статистику, но в целом – этот гештальт закрыт. А вот где есть большой резерв – это Гранд-туры.

Некоторые считают, что Эвенепул не станет по-настоящему большим игроком в серьезных многодневках. «Вуэльта» – да, было. Но якобы против Погачара у него в горах шансов нет. Ремко и сам время от времени называет словенца лучшим гонщиком мира.

Вот только в душе точно считает по-другому.

Хотя недавняя командная гонка на ЧМ-2024 в очередной раз показала, что Поги – абсолютно безумен. Он пошел в атаку за 100 км до финиша. Последние 51 км проехал в одиночестве.

Сам потом называл это «тупой тактикой». Однако она сработала! Пелотон из элиты, который в 99% съедает одиночных беглецов, не смог настичь словенца. И Тадей в роскошном стиле впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

Теперь у них с Ремко – своя историческая гонка.

Сейчас в спорте поколение, которые не испытывает пиетета к великим цифрам прошлого. Что творят со статистикой Холанд в футболе или Кейтлин Кларк в женской НБА? Китаец Пан Чжаньле в 20 лет привез больше секунды второму месту на королевских 100 м кролем на Олимпиаде, а Ярослава Магучих и Миколас Алекна сняли мировые рекорды в легкой атлетике, стоявшие под 40 лет. У них нет барьеров в голове.

Погачар и Эвенепул из этой же категории. Ремко на своем ютуб-канале убеждает всех, что остается обычным парнем, который любит заливать газировкой червячки HARIBO, рубится в футбол на приставке и на ночь закидывается мороженым. Тадей тоже в образе скромняги – он только на гонки надевает маску монстра.

Но эти парни реально могут пройти велоспорт.

Сейчас в мире всего 7 обладателей карьерного Большого шлема (сделать за сезон это никому не удавалось) – тех, кто выигрывал «Джиро», «Тур де Франс» и «Вуэльту»: Эдди Меркс, Бернар Ино, Феличе Джимонди, Жан Анкетиль, Винченцо Нибали, Альберто Контадор и Кристофер Фрум.

При этом никто из них плюсом не выигрывал и ЧМ, и Олимпийские игры. Справедливости ради, звездам 50-80-х мешали дурацкие правила, согласно которым профессионалы не допускались на Олимпиады. Однако, если посмотреть на их выступления на чемпионатах мира, кроме фантастического Меркса, успевавшего косить гонки и там, и еще на треке, никто больше на ЧМ не феерил.

У Армстронга, если бы не дисквал, остались 7 побед на «Тур де Франс», но вот «Джиро» и «Вуэльту» он игнорировал, с Олимпиады – одна лишь бронза, и только на ЧМ-93 была победа.

Погачару, чтобы собрать полную коллекцию, осталось взять «Вуэльту» и Олимпиаду.

Эвенепулу – «Джиро» и «Тур де Франс».

Босс Soudal Quick-Step Патрик Лефевр на днях проговорился, что в 2025-м Ремко думает проехать многодневки в Италии и Франции.

Едва ли кто-то удивится, если в планах Поги следующим летом найдется место «Вуэльте».

Ну и вопрос на повестке сейчас очевидный: сумеет ли кто-то из них собрать всю линейку побед в велоспорте? Или, может быть, оба?

Фото: East News /Odd ANDERSEN / AFP, David GRAY / AFP, Bettini Luca / BettiniPhoto / DPPI via AFP, Laurent Cipriani / POOL / AFP, Marco BERTORELLO / AFP; Dirk Waem/Keystone Press Agency, Panoramic/ZUMAPRESS.com, Li Yibo/XinHua/Global Look Press