Григорьев после 10-го места на гравийном чемпионате Европы: «Гравел – кайф! Это смесь шоссе и велокросса, техничные подъемы, спуски, даже есть беговые участки»
13 октября россиянин Александр Григорьев стал 10-м на соревнованиях по гравийным велогонкам в Италии, где выступал в нейтральном статусе. Победил чех Мартин Стошек.
«Гравел – кайф! Это, наверное, с детства идет. Занимался велокроссом, MTB. Грязь, гравий, песок, камни, корни, широкие покрышки! Гравел – это смесь шоссе и велокросса. Техничные подъемы, спуски, даже есть беговые участки на некоторых гонках.
В гравеле многое зависит от настройки велосипеда. Много факторов влияющих на результат, кроме основного – физической подготовки. И это индивидуальная история, здесь ты не в команде, ответственен за результат только перед самим собой.
Гонка в Италии, в моем понимании, была более классическим гравелом. Были и спуски, и подъемы, много гравия, земля, после дождя все было мокро. В начале был подъем, поэтому позиция была не так важна – можно было на подъеме выбраться. Так и произошло. Было три круга по 50 км – по сути всегда 25 км вверх, 25 км вниз. Спуски гравийные, опасные, с поворотами. Тип трассы мне подходил», – рассказал Григорьев.
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