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Власов и Игошев выступят на чемпионате мира по велошоссе в Цюрихе

Александр Власов и Егор Игошев выступят на чемпионате мира по велошоссе.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Иракли Абрамян.

«На чемпионате мира в Цюрихе выступят два наших спортсмена. Власов примет участие в мужской групповой гонке, Игошев – в групповой гонке для спортсменов не старше 23 лет.

В заявку в качестве запасного внесен также Даниил Зараховский, он сможет выступить в молодежной групповой гонке только в случае отказа Игошева», – сказал Абрамян. 

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе стартует 21 сентября в Цюрихе. Российские спортсмены допущены к турниру в нейтральном статусе. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
велошоссе
logoсборная России
чемпионат мира по велоспорту
logoАлександр Власов
Иракли Абрамян
ТАСС
Егор Игошев
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