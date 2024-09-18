Власов и Игошев выступят на чемпионате мира по велошоссе в Цюрихе
Александр Власов и Егор Игошев выступят на чемпионате мира по велошоссе.
Об этом сообщил главный тренер сборной России Иракли Абрамян.
«На чемпионате мира в Цюрихе выступят два наших спортсмена. Власов примет участие в мужской групповой гонке, Игошев – в групповой гонке для спортсменов не старше 23 лет.
В заявку в качестве запасного внесен также Даниил Зараховский, он сможет выступить в молодежной групповой гонке только в случае отказа Игошева», – сказал Абрамян.
Чемпионат мира по велоспорту на шоссе стартует 21 сентября в Цюрихе. Российские спортсмены допущены к турниру в нейтральном статусе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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